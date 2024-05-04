'Это абсолютно серьезная вещь': эксперт-международник объяснил, при каких обстоятельствах Макрон может отправить французские войска в Украину. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон, очевидно, провел серьезную подготовительную работу как внутри своей страны, так и за ее пределами, прежде чем заявить, что Париж может отправить в Украину войска, если россияне будут пытаться захватить Киев или Одессу. Это означает, что в Европе приняли новую реальность – Россию нужно остановить в Украине всеми силами, чтобы не воевать с ее армией на своей территории.

Такое мнение высказал эксперт-международник Тарас Жовтенко в эфире OBOZ.TALK. Он отметил, что Макрон четко сказал, что если россияне будут прорывать на любом из направлений и Украина обратится официально ко Франции с просьбой о поддержке, то Париж может такую поддержку реализовать, в частности, направив определенный военный контингент на территорию Украины.

Ранее заявления Макрона были более отвлеченными, а сейчас он подает четкие сигналы российскому военно-политическому руководству, считает эксперт. Более того, президент Франции, понимая, что Кремль снова начнет бряцкать ядерным оружием, заявил, что Европе нужно пересмотреть подход к инструментам гарантии безопасности на континенте.

Он подчеркнул, что не стоит быть слишком зависим только от американского ядерного зонтика, ведь на европейском континенте есть страны, имеющие ядерное оружие. Это, по меньшей мере, Франция и Британия.

По убеждению Жовтенко, западные лидеры не разбрасываются такими заявлениями.

Эксперт считает, что для наших западных союзников уже частью новой объективной реальности является возможность воевать вместе с Украиной.

"Понятно, что для наших западных союзников – уже часть новой объективной реальности то, что им придется участвовать в вероятных боевых действиях на территории Украины на нашей стороне. Это та реальность, которую они принимают, и та альтернатива, которую они приняли для себя и сделали возможной. Другой вариант – ничего не делать. И тогда все равно придется воевать с россиянами. Но, во-первых, это придется делать на территории европейских стран. И это придется делать на условиях россиян, когда они туда придут", – сказал он.

А сейчас у Европы есть военно-стратегический шанс лишить россиян любой возможности иметь иллюзии по поводу того, что можно заглядывать в сторону Западной Европы.

"Но для этого их надо сдержать на территории Украины. Если для этого нужно отправить определенные контингенты, чтобы они воевали на территории Украины вместе с ВСУ, то это будет лучше. Это будет, как говорится, меньшая кровь, чем то, что придется заплатить в в другом случае, когда все это будет происходить уже на условиях россиян и на территории западноевропейских стран", – уверен Жовтенко.

По его словам, в практической плоскости участие французов в войне с россиянами на стороне Украины может выглядеть по-разному. Это будет зависеть от ситуации в поле боя.

"Например, если мы говорим об усилении ВВС Украины французскими летчиками на самолетах Mirage или Eurofighter с подвешенными ракетами SCALP. В таком случае координация ударов по оккупантам уже будет опираться не только на возможности Украины, но и на возможности союзников, учитывая возможности французов относительно того, как они могут определять цели и направлять удары в тылу России, например. Такая помощь будет гораздо более эффективной и намного более ощутимой для нас", – отметил Жовтенко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Макрон в очередной раз заговорил о возможности отправки своих войск на территорию Украины. По его словам, нельзя исключать никаких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

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