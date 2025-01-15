'Это большой успех и признание': Сибига рассказал о реакции партнеров Украины на захват в плен военных КНДР

Взятие украинскими защитниками в плен двух северокорейских военных является большим успехом, который признают международные партнеры Украины. Потому лидеры иностранных государств приветствуют нашу страну.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он подчеркнул, что реакцию международных партнеров видел и слышал лично.

"Сразу после этого факта (захват в плен – OBOZ.UA) я присутствовал при разговорах президента Зеленского с иностранными лидерами. Они приветствуют нас, приветствуют Украину, потому что это большой успех. Это признание украинской военной мощи", – сказал Сибига.

Министр уточнил, что это "была сверхсложная задача" Верховного главнокомандующего и благодаря героизму украинских воинов она была выполнена. Глава МИД напомнил, что взять в плен солдат КНДР было сложно из-за того, что они совершали самоубийства.

"Это подлинное доказательство изменения реалий российской агрессии. А именно – вовлечение северокорейских военных в эту войну. И это впервые они воюют на Европейском континенте после длительного периода", – добавил Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе стало известно, что украинские воины в Курской области взяли в плен двух военных КНДР. Уже есть видео с допросом первых пленных военных из Северной Кореи. Они пожаловались на ложь командиров, которые заявляли, что корейцы едут прямо на учебу, а один из пленников сказал, что вообще хочет остаться в Украине.

Это не первые такие пленники. Еще в конце декабря бойцы Сил обороны Украины захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего в Курской области в составе российского оккупационного войска.

Но позже стало известно, что первый пленник из КНДР умер на следующий день после того, как его взяли в плену. Причиной смерти стали тяжелые ранения.

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