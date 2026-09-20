"Это будет небольшая катастрофа": советник Зеленского объяснил, что произойдет, если Россия выведет на орбиту свой аналог Starlink

Россия может доработать спутники "Рассвет" и вывести их на нужные орбиты, несмотря на неудачные попытки запуска. Это, по словам советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, создаст для Украины серьезную проблему.

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В частности, российские войска смогут получить возможность управлять "Шахедами" и ракетами онлайн через спутники. Об этом эксперт написал в своём Telegram-канале.

Россия может вывести на орбиту спутники "Рассвет"

Бескрестнов отметил, что неудачные попытки России вывести спутники "Рассвет" на орбиту не должны успокаивать Украину.

"Я уверен, что они доработают двигатели, и спутники выйдут на нужные орбиты. Россия — космическая держава, и вполне вероятно, что какая-нибудь ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки "Рассвет", – заявил он.

По словам советника президента, после развертывания спутниковой группировки Россия получит возможность управлять "Шахедами" и ракетами онлайн через спутники.

"Это даст врагу возможность управлять "Шахедами" и ракетами онлайн через спутники. Это будет огромная проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа", – подчеркнул Бескрестнов.

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Украина должна подготовиться к РЭБ

Он также провел параллель с нынешней проблемой противодействия российским системам МЕШ, заявив, что в свое время этому вопросу не уделяли достаточного внимания.

"Сейчас у нас проблема с РЭБ против МЭШ. Год никто не занимался этим вопросом. Потом то же самое будет с "Рассветом". Все будут удивляться – "как же так случилось", кто-то скажет: а почему Флеш молчал", – отметил он.

По словам Бескрестнова, он уже предупреждает об угрозе, которую может представлять российская спутниковая группировка.

"Я не молчу, так же как и в случае с МЕШ, так и в случае с "Рассветом" я буквально кричу об угрозе", – сказал советник.

Бескрестнов подчеркнул, что к появлению спутников "Рассвет" Украина должна не только разработать соответствующую систему радиоэлектронной борьбы, но и обеспечить ею ключевые объекты инфраструктуры.

"К моменту появления спутников "Рассвет" у нас должна быть разработана система РЭБ. И не просто разработана. С помощью этой системы РЭБ должны УЖЕ быть защищены все ключевые объекты инфраструктуры", – подчеркнул он.

В то же время советник президента отметил, что создание и развертывание такой системы потребует значительных ресурсов.

"И скажу сразу: всё это будет недёшево и небыстро", – добавил Бескрестнов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывание собственной спутниковой сети связи, которую позиционирует как аналог Starlink. В июле на орбиту была выведена вторая партия аппаратов проекта "Рассвет", и их общее количество в настоящее время достигает около 40.

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