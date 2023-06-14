'Это будет предательство': Залужный в начале войны отверг предложение Баканова подорвать мосты в Киеве – ВВС

В первые дни полномасштабного российского вторжения главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отверг предложение тогдашнего главы Службы безопасности Ивана Баканова подорвать мосты в Киеве через Днепр, чтобы не допустить врага к правительственному кварталу на правом берегу. Залужный отказался не раздумывая, назвав такой шаг предательством военных и гражданских.

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Об этом говорится в материале BBC. Как пишет издание, 26 февраля 2022 года, на третий день войны, стало понятно, что план оккупантов взять Киев "за три дня" провалился.

Но, хотя захватчики не смогли высадить десант с военной техникой в Гостомеле, они взяли в оперативное окружение Чернигов, стремительно продвигались по Сумщине и со дня на день могли выйти на пригород Киева на левом берегу.

"Публично власти призвали украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства стали активно обсуждать идею подорвать все киевские мосты. Это позволило бы задержать российскую армию перед естественным препятствием – рекой Днепр – и не допустить россиян в правительственный квартал", – говорится в статье.

Именно тогда один из высокопоставленных чиновников якобы позвонил Баканову и потребовал, чтобы тот приказал своему спецназу подорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого.

"Ситуация была сложной. Баканов позвонил главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: "Подорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра, – и военных, и гражданских", – пишет BBC.

Впоследствии стало ясно, что решение Залужного, принятое им на третьи сутки без сна, в задымленном от сотен выкуренных сигарет бункере, с разложенными на столах картами оперативной обстановки, оказалось правильным, говорится в статье.

Точно так же десятки решений генерала помогли не только удержать Киев, но и оттеснить врага с севера Украины, провести Харьковское контрнаступление и освободить Херсон. Сейчас от них зависит судьба нового украинского наступления, пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Побратим Залужного полковник Анатолий Штефан рассказал, как главнокомандующий ВСУ реагирует на фейки Москвы о его гибели. Залужный решил ответить, когда его состоянием здоровья уже интересовались не только россияне, но и украинцы.

– 13 июня Залужный созвонился с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Генералы обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ перед новым "Рамштайном".