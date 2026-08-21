'Это была ее последняя поездка': Россия ударом по маршрутке в Херсоне убила волонтера. Фото

Россия унесла жизнь волонтера из Херсона Валентины Поляковой. Женщина погибла в результате удара захватчиков по обычной маршрутке.

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Об этом сообщает Facebook-сообщество "Херсон Плюс". Трагедия произошла утром 19 августа.

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"В результате российской атаки на маршрутку в Херсоне погибла 63-летняя волонтер Валентина Полякова", – говорится в сообщении.

По словам волонтерки Ирины Прасько, женщина занималась бухгалтерскими делами и активно участвовала в волонтерской деятельности сообщества херсонцев "Семья Ирины".

Она никогда не отказывала тем, кто нуждался в помощи, и много времени уделяла волонтерской деятельности.

Как подчеркнула Ирина, женщина никогда не ездила на автобусах, но в тот день села в транспортное средство "за компанию". И это была ее последняя поездка".

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"Погибли четыре пассажира – три женщины и один мужчина, и именно среди них была самая молодая из них, наша Валюша Полякова. Это тяжелая и большая утрата для нашей большой семьи", – отмечается в сообщении.

У погибшей женщины остались сын и внучка.

"Светлая память Валентине. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и работал вместе с ней", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

19 августа российские захватчики атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона. Погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

На очередную террористическую атаку врага против жителей Херсона отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав ее "жестоким российским "сафари".

Как писал OBOZ.UA, 17 августа страна-агрессор Россия массированно атаковала беспилотниками одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб 52-летний шахтер Валентин Капитанов. Мужчина переехал в Павлоград два года назад из Торецка Донецкой области.

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