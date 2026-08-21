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"Это была ее последняя поездка": Россия ударом по маршрутке в Херсоне убила волонтера. Фото

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,4 т.
'Это была ее последняя поездка': Россия ударом по маршрутке в Херсоне убила волонтера. Фото
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Россия унесла жизнь волонтера из Херсона Валентины Поляковой. Женщина погибла в результате удара захватчиков по обычной маршрутке.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Херсон Плюс". Трагедия произошла утром 19 августа.

Россия продолжает охоту на мирных жителей

"В результате российской атаки на маршрутку в Херсоне погибла 63-летняя волонтер Валентина Полякова", – говорится в сообщении.

По словам волонтерки Ирины Прасько, женщина занималась бухгалтерскими делами и активно участвовала в волонтерской деятельности сообщества херсонцев "Семья Ирины".

"Это была ее последняя поездка": Россия ударом по маршрутке в Херсоне убила волонтера. Фото

Она никогда не отказывала тем, кто нуждался в помощи, и много времени уделяла волонтерской деятельности.

Как подчеркнула Ирина, женщина никогда не ездила на автобусах, но в тот день села в транспортное средство "за компанию". И это была ее последняя поездка".

"Погибли четыре пассажира – три женщины и один мужчина, и именно среди них была самая молодая из них, наша Валюша Полякова. Это тяжелая и большая утрата для нашей большой семьи", – отмечается в сообщении.

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У погибшей женщины остались сын и внучка.

"Светлая память Валентине. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и работал вместе с ней", – говорится в сообщении.

Пост.

Что предшествовало

19 августа российские захватчики атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона. Погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Россияне атаковали маршрутку в Херсоне.

На очередную террористическую атаку врага против жителей Херсона отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав ее "жестоким российским "сафари".

Как писал OBOZ.UA, 17 августа страна-агрессор Россия массированно атаковала беспилотниками одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб 52-летний шахтер Валентин Капитанов. Мужчина переехал в Павлоград два года назад из Торецка Донецкой области.

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