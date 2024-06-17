'Это была самая тяжелая наша съемка': фотографы показали, как выглядят украинские воины после российского плена

Фотографы показали состояние украинских военнопленных, которых недавно удалось вернуть из России. Примечательно, что к моменту съемки за неделю дома военные набрали по 10 кг веса.

Видео дня

Однако даже спустя некоторое время по состоянию бойцов видно, в каких ужасающих условиях они находились в РФ. Об этом в Instagram написали фотографы Константин и Влада Либеровы.

Они отметили, что это была самая тяжелая съемка за последние полгода и вспомнили слова наших защитников. Военные отметили, что сейчас Украина должна сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова. Однако на сегодняшний день множество наших людей остаются в плену.

"Часть этих фотографий поехала в Швейцарию на Саммит мира, на котором поднимался вопрос обмена всех на всех. Надеемся, эти документальные портреты тех, кто прошел через самый страшный ад, помогут нашим партнерам действовать решительно, по крайней мере, в этом вопросе", – отметили фотографы.

Многие военнослужащие за время плена потеряли по 40-50 кг веса. При этом многие испытывают последствия плена через некоторое время.

"Первые же недели на родной земле – это состояние эйфории от осознания, что они выжили. На такой случай, кроме действительно профессиональных реабилитологов с невероятно человечным отношением к ребятам, с ними работают профессиональные психологи", – говорится в сообщении.

Напомним, в день начала Саммита мира в Швейцарии, 15 июня, в швейцарском городе Люцерн прошла масштабная проукраинская акция. Ее участники преследовали цель привлечь внимание к тому, что в плену России уже более двух лет остаются сотни военнопленных – защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Лубинец заявил, что состоявшийся 31 мая обмен военнопленными был на грани срыва. Страна-агрессор РФ не соблюдает никаких правил при формировании списков пленных для обменов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!