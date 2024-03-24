Это было громко: появилось видео ночной атаки ВСУ на Севастополь

В ночь на 24 марта во временно оккупированном Севастополе звучали мощные взрывы. На новом видео, зафиксировавшем попытки российских оккупантов отбивать атаку с воздуха, видно, что удавалось им это с переменным успехом.

Яркие кадры опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". На нем под канонаду оглушительных взрывов можно наблюдать прилеты сразу в нескольких местах, при этом в части случаев удары наносились с удивительной точностью в одну и ту же точку.

"Видео из ночного Севастополя от нашего подписчика. Громко и ярко", – отмечено в сообщении.

На панорамных кадрах видны неоднократные прилеты сразу в нескольких точках. Средства воздушного поражения при этом ложатся точно в цель, одно за другой.

Успешных выстрелов российской ПВО при этом на видео видно гораздо меньше, чем прилетов.

Напомним, в ночь на 24 марта стало известно, что украинские самолеты атаковали объекты РФ в Севастополе. Тогда же появилась информация о прямых попаданиях, а также фото и видео с места событий.

Спустя несколько часов аналитики OSINTtechnical заявили, что в оккупированном украинском городе три ракеты Storm Shadow попали в главный узел связи ЧФ РФ, также появились данные, что прилетело также по одной из крымских нефтебаз.

Уже утром украинский Генштаб подтвердил успешный удар по центру связи оккупантов в Крыму и поражение кораблей "Ямал" и "Азов". Эти БДК Черноморского флота РФ в свое время принимали участие в оккупации Крыма, за что моряки, служившие на них, получили от российского диктатора Владимира Путина награды.