'Это было очень тяжело слышать': волонтер рассказала о 'ждунах' в Донецкой области, которые не хотят эвакуироваться и ждут Россию

В населенных пунктах Донецкой области, расположенных на линии фронта и регулярно страдающих от российских обстрелов, остается много людей, в том числе и с детьми, которые ждут "русский мир". Они хотят жить только в России, и такое желание не может перебить ни постоянная опасность, ни необходимость защитить своего ребенка.

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О таких "ждунах" в эфире Радио Свобода рассказала волонтер Ольга Зайцева, эвакуирующая людей из горячих точек фронта. Она отметила, что на предложение выехать на более безопасную территорию в Украине местные жители прямо отвечали, что ждут Россию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Очень много такого было в Соледаре. В Забахмутке была женщина с ребенком, которая посылала меня и прямым текстом говорила: "Я жду Россию и вообще никуда не поеду. Мне не нужна помощь", – рассказала волонтер.

Она добавила, что людям, рискующим собственными жизнями ради спасения других, очень тяжело и больно такое слышать.

"Был артобстрел, люди бежали, чтобы спрятаться, я бежала им навстречу и говорила: "Кому нужна помощь, садитесь в автомобиль". Одна женщина подбегает, она с ребенком, ребенок по колено ростом. Я говорю: "Садитесь, садитесь". Она слышит мой украинский язык и говорит: "Я не поеду никуда... Вы куда вывозите? Я поеду только в Россию", – рассказала о ситуации Зайцева.

Она объяснила, что насильно этих людей или их детей вывезти нельзя, но в детских глазах в такие моменты – ужас и пустота.

"Эти детки молчат, ничего не говорят и даже не улыбаются", – отметила волонтер, добавив, что то же самое происходит и в Бахмуте.

"Это их выбор. Мы не можем принципиально все же силой их забирать и тянуть", – подчеркнула Зайцева.

В то же время она сообщила, что из поселка Ивановское, расположенного прямо возле Бахмута, недавно за три дня удалось вывезти 47 человек, живших в подвале.

"Я была очень довольна этим", – отметила волонтер.

Напомним, ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что в Авдеевке, которую вражеские войска хотят взять в полукольцо, до сих пор находятся несовершеннолетние. Известно по меньшей мере о восьми детях, еще не эвакуированных.

Некоторые родители буквально прячут их от украинских волонтеров и правоохранителей, чтобы те не заставляли их уехать из города. Таких людей, похоже, не волнует, что их дети могут погибнуть под российскими обстрелами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще 20 марта жителей Авдеевки призвали эвакуироваться. Местные власти подчеркнули, что враг каждый день обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы;

– служба по делам детей Славянска Донецкой области, где все чаще происходят взрывы и вражеские обстрелы, переходит к радикальным мерам в отношении семей, где воспитываются дети-сироты. Опекунов будут лишать их прав при несоблюдении правил эвакуации несовершеннолетних.

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