'Это чудо – в самом эпицентре атаки и остаться живой': жительница Харькова рассказала о вражеском ударе. Видео

Жительница Харькова, которая во время российской массированной дроновой атаки на город 7 июля оказалась в эпицентре взрывов в Холодногорском районе, рассказала о пережитом. Она отметила, что ей чудом удалось спастись.

Видео дня

Видео опубликовало издание Радио Свобода. Пострадавшая харьковчанка – владелица магазина мебельной фурнитуры, который был уничтожен российским ударом.

В момент атаки оккупантов она находилась в магазине и чудом осталась живой.

"На меня пластик упал, я его убрала. Смотрю и уже свет вижу. Тогда уже начала пытаться пролезть. Я пролезла и тут уже ребята начали ходить под окнами... Я начала кричать, что я здесь, что я жива. Это чудо, действительно чудо! В самом эпицентре и остаться живой..." – отметила местная жительница.

Женщина добавила, что бизнес, которым она занималась, был уничтожен.

Напомним, что утром 7 июля Россия нанесла дроновые удары по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар и пострадало 43 человека, среди которых – дети. Впоследствии атака продолжилась, были новые попадания, в частности возле областного ТЦК и СП, пострадали еще семь человек.

Также враг утром атаковал Запорожье ударными беспилотниками. Повреждены университет и дома, один из ударов пришелся возле здания Запорожского областного ТЦК и СП. По предварительным данным, пострадали 17 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– страна-агрессор Россия атакой дронов в ночь на 7 июля нанесла очередные повреждения столице Украины. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве задело гражданские здания и тепломагистраль, загорелась газовая труба и автомобили.

– Кроме того, оккупационные войска в ночь на 7 июля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов вспыхнули пожары и погиб один человек.

– 6 июля российская оккупационная армия ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, два человека погибли, еще двое получили травмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!