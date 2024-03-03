'Это героизм нашего народа': Зеленский показал фото тех, кто каждый день спасает украинцев после обстрелов РФ

После каждого российского обстрела свою трудную и очень важную работу выполняют украинские спасатели. Они ищут тела жертв государства-агрессора, спасают раненых и помогают уцелевшим.

И в этой обыденной работе, которую тысячи спасателей выполняют ежедневно и ежеминутно, кроется еще одна грань настоящего героизма украинского народа, который помогает Украине выстоять перед агрессором. Об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фотографии со спасателями.

"В каждом городе, в каждой нашей громаде всегда есть помощь, всегда есть те, кто спасает после российских обстрелов. И это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу и этим помогают всей Украине выстоять. Наши спасатели, я благодарю вас, каждого и каждую!" – написал Зеленский.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину 17 дронами. Силы ПВО сбили 14 из них.

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Среди жертв – трое детей детей, мальчики 3 лет и 4 месяцев, а также 8-месячный ребенок. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну женщину с ребенком нашли под завалами утром 3 марта.