'Это легитимное действие': Макрон сделал заявление об отправке инструкторов в Украину и сказал, когда начнутся учения на Mirage 2000

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправка французских инструкторов в Украину – это "эффективный и практический" шаг, поскольку для обороны Киев "мобилизует гораздо больше людей", которых необходимо учить. Глава Франции подчеркнул, что военная подготовка украинских солдат на ее территории не является эскалацией, как это пытается представить Россия.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня. Глава государства приветствовал и поддержал инициативу Макрона.

В своем выступлении Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция не признает "красных линий" российского диктатора Путина.

"Когда Украина просит нас проводить учения на своей суверенной территории своих мобилизованных солдат – есть ли это эскалация? Нет, это же не отправка европейских солдат на линию фронта. Это признание украинской суверенности на ее территории. Почему мы должны подчиняться России, которая решит, что мы не имеем права отправлять инструкторов? Мы не согласны с этими "красными линиями", – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция не сражается с Россией и не хочет эскалации, но хочет помочь Украине обороняться. Макрон заявил о формировании коалиции партнеров, готовых направить в Украину своих инструкторов. Однако не стал раскрывать деталей.

Президент Франции также заявил, что уже в ближайшие дни его страна начнет обучать украинских пилотов управлению самолетов Mirage 2000. При этом он подчеркнул, что не будет раскрывать новые подробности передачи Украине этих истребителей и количество, которое планируют поставить.

"В приоритете начало обучения пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", – добавил президент Франции.

Владимир Зеленский поддержал идею Эмманюэля Макрона об отправке инструкторов в Украину и поблагодарил его за нее.

"Я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция – мы поддерживаем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов в Украину и, кстати, это просто сокращает путь к обучению. Страны НАТО, многие страны, учили наших военных на своих территориях. Разница в том, что это более короткий, более практичный путь, поэтому я благодарен за эту инициативу", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский и Макрон в Париже подписали соглашение по экономическому сотрудничеству и совместному производству оружия. Кроме того, Париж в рамках Фонда реконструкции выделит 200 млн. евро для компаний, которые будут инвестировать в восстановление критической инфраструктуры нашей страны. При этом 60 миллионов евро будут направлены именно на энергетический сектор.

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