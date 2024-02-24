'Это место является символом украинской гордости': Мелони в Гостомеле отметила мужество украинцев в борьбе с агрессором. Видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони приняла участие в официальном мероприятии по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Во время мероприятия она произнесла трогательную речь и отметила мужество и героичность украинцев в борьбе с агрессором.

Также Мелони вспомнила слова из украинского гимна, которые во время полномасштабной войны приобрели для украинцев новое значение. Видео официального мероприятия, которое проходило в Гостомеле Киевской области, опубликовал президент Владимир Зеленский в Facebook.

Мелони отметила, что любовь украинцев к своей Родине и вера в ее успешное будущее – сильнее вражеских ракет и бомб.

"Это место является символом провала Москвы. Это место является символом украинской гордости, в этом месте можно вдохнуть историю. А история напоминает, что есть что-то сильнее ракет, бомб, голода и холода. И это что-то – это любовь к Родине. Любовь к свободе и желания гарантировать своим детям процветающее и успешное будущее.

В украинском гимне есть такие слова: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Именно здесь это произошло. Мужественные и гордые украинцы отдали свое тело и душу за свободу и нацию, зажег надежду, которая дает силу для сопротивления в течение этих двух лет", – заявила премьер-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 24 февраля, в Киев прибыли четыре западных лидера. Высокопоставленные чиновники преследуют цель выразить свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

Напомним, что на церемонии по случаю второй годовщины начала полномасштабного вторжения России президент Украины вручил высокие государственные награды украинским воинам, сдерживающим вражеское нашествие. В присутствии высоких гостей из западных стран-партнеров нашего государства президент Украины отметил защитников, проявивших личное мужество и героизм, защищая родную землю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!