'Это минимум': новый командир 'Волков Да Винчи' поделился, сколько людей нужно мобилизовать для эффективной борьбы

В 2024 году в ряды Вооруженных сил Украины нужно мобилизовать не менее 250 тысяч человек. Такое количество новых защитников необходимо для того, чтобы эффективно бороться с российской оккупационной армией.

Об этом в интервью ТСН заявил 29-летний командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов на позывной "Филя". По его мнению, без этого страна просто не сможет воевать с агрессором.

"В этом году нам не нужно активных наступательных действий: должны выстраивать оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей. 250 тысяч – это минимум, который нам нужен", – ответил военный на вопрос "Как победить?".

По его словам, украинцы должны понимать, что в Силах обороны еще есть подготовленные бойцы – это люди с опытом, которые воюют фактически с первых дней полномасштабного российского вторжения или со времен войны на Донбассе. Несмотря на то, что они устали и им тяжело.

"Пока есть эти люди, у которых просто безумный опыт – Авдеевка, Бахмут, Купянск, Херсон, Запорожское направление, – к ним можно сейчас попасть в подразделение и они могут передать эти знания", – пояснил Филимонов.

Защитник признали: если эти профессиональные воины погибнут, будут ранены или полностью "сотрутся" психологически, то потом тем людям, которым придется идти на фронт, условно через год, воевать будет гораздо труднее.

Как сообщал OBOZ.UA, экономист Андрей Длигач выразил убеждение, что на сегодня Украина имеет возможность мобилизовать максимум 230 тыс. военнообязанных. По его мнению, отправка в армию более 15% трудоспособных мужчин способна "привести к экономической катастрофе".

В то же время немецкая пресса уже называет отсутствие оружия и людей причиной кризиса на украинском фронте. Аналитики предположили, что такой тяжелой ситуации в Украине не было со времен битвы за Киев в начале полномасштабной войны.

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