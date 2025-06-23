'Это начало новой эпохи': Малюк рассказал подробности третьего поражения Керченского моста

Во время третьей атаки на незаконно возведенному Керченскому мосту, которую сотрудники СБУ устроили 3 июня, был нанесен удар по ключевым опорам сооружения. Для этого использовали взрывчатку в 1100 кг, при чем сработали таким мощным зарядом дважды.

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Об этом рассказал председатель СБУ Василий Малюк на встрече с журналистами. Он заявил, что этими ударами Украина начала новую эпоху "морской истории".

"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это – начало новой эпохи", – сказал Малюк.

Он также напомнил, что украинские спецслужбы наносили удар по Крымскому мосту трижды: в 2022 году зашли с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили по воде двумя боевыми дронами СБУ "SeaBaby", и третий раз в июне 2025 года нанесли новый удар уже под водой.

"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ДВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", – подчеркнул глава СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины утром 3 июня провела уникальную спецоперацию и в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту. Операция по установке взрывчатки под водой возле этого незаконного сооружения длилась несколько месяцев.

Агенты СБУ заминировали опоры моста. Активировали взрывное устройство ночью в 4:44 часов, никаких жертв среди гражданского населения не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня СБУ провели третью атаку по Крымскому мосту. На этот раз была атакована ключевая, конструктивно сложная часть моста, которая находится непосредственно возле канала, поэтому это также касается судоходства. По словам спикера Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрия Плетенчука, поражение такой ключевой части моста может повлечь достаточно серьезные последствия.

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