"Это не проявление альтруизма, а вопрос собственной защиты": Мецола заверила, что Европа будет стоять рядом с Украиной, сколько будет нужно

Защищаясь от российского полномасштабного вторжения Украина борется не только за свое выживание и свободу, но и отстаивает европейские ценности. Киев отстаивает идеи, на которых основан демократический мир, поэтому Европейский союз обязан оказывать помощь.

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Для ЕС помощь Украине – это не проявление альтруизма, а вопрос собственной свободы и безопасности. Об этом сказала президент Европейского парламента Роберта Мецола на полях Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 23 сентября, передает Укринформ.

"Мы понимаем, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за те же ценности и идеи, которые держат нас вместе (ЕС и США. – Ред.), как глобальные демократические сообщества. То, как мы будем отвечать, – это лакмусовый тест нашего политического поколения", – отметила Мецола.

Европейский политик подчеркнула, что обязанность Европы помогать Украине в борьбе с вторжением страны-агрессора России и быть рядом до тех пор, пока это будет необходимо. В ЕС выступают за демократический порядок в мире и четко понимают: если бы Путин захватил Украину, то не остановился бы и распространил бы свою агрессию на другие страны.

"Его агрессия была бы продолжена, чтобы разрушить ценности и системы, над строительством которых мы так долго и напряженно работали. Мы знаем, что цена бездействия была бы намного выше. Мы должны не только говорить об этом, но и оказать решительную поддержку", – подчеркнула президент ЕК.

Мецола также добавила, что миру нельзя отводить взгляд от Украины и нужно сделать все возможное, чтобы достичь деэскалации напряжения на Ближнем Востоке и разорвать круг насилия.

"Мы всегда будем продвигать мир, и он должен быть справедлив, – с достоинством и свободой. Мы можем это сделать только тогда, когда мы будем делать это вместе", – подытожила президент Европарламента.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Times пишет, что план победы, который Владимир Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент подчеркивает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

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