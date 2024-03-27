'Это нелетальное оружие': Дмитрий Кулеба призвал Южную Корею передать Украине ЗРК Patriot

Южная Корея может передать Украине средства противовоздушной обороны. Для этого достаточно пересмотреть решение правительства страны об отказе от поставки летального вооружения.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал на онлайн-брифинге для иностранных журналистов. Таким образом, он прокомментировал решение Сеула ограничиться нелетальной военной и гуманитарной помощью, воздержавшись от передачи Украине вооружения, в том числе и систем ПВО.

"Насколько мне известно, Южная Корея использует системы ПВО Patriot. Это нелетальное оружие, потому что оно лишь сбивает ракеты, никого не убивая. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать правительство Южной Кореи найти способ передать Украине ЗРК Patriot и другие противоракетные системы", – сказал Кулеба.

По словам министра, Украина уважает ограничения, которые каждая страна налагает на себя.

"Но нужно отдавать себе отчет, что успехи России в Украине со временем приведут к эскалации других конфликтов, в том числе и на Корейском полуострове", – сказал он.

Еще одним из аргументов, почему Сеул мог бы предоставить Украине оружие, по мнению Кулебы, является то, что КНДР продолжает поставлять России артиллерию и боеприпасы, помогая уничтожать Украину.

Глава МИД отметил, что если бы союзники придерживались такой же логики в 50-х годах, Южной Кореи могло бы и не быть, поскольку без их помощи коммунисты из Северной Кореи одержали бы победу.

"Так что вместо чертить "красные линии", мы должны найти решение и помочь Украине победить, потому что победа Кремля спровоцирует дестабилизацию во всем мире", – подчеркнул Кулеба.

Как писал OBOZ.ua, правительство Южной Кореи решило выделить 2,3 миллиарда долларов США на послевоенное восстановление Украины. Первая часть суммы (300 миллионов) будет получена Киевом в 2024 году на гуманитарные нужды.

Президент и первая леди Южной Кореи приезжали в Украину 15 июля 2023 года. Юн Сок Йоль и его жена Ким Кон Хи посетили не только столицу, но и Бучу и Ирпень под Киевом, а также встретились с Владимиром и Еленой Зеленскими.

В The Washington Post ранее заявляли, что южнокорейское правительство планировало передать Силам обороны Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов через США.

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