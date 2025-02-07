'Это нормально': в России оправдали использование армией Путина ишаков на фронте

В Госдуме РФ подтвердили, что оккупанты используют ослов, собак и лошадей для доставки боеприпасов и провизии на фронте. Там признали проблемы со снабжением войск, однако одобрили нововведение, объяснив его опытом Второй мировой войны.

Видео дня

Соответствующую позицию высказал член комитета по обороне и бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с российскими пропагандистами он признал проблемы со снабжением оккупантов на передовой.

"Если используются ослы, лошади и т.д. для доставки боеприпасов на передовую, то это нормально. У нас в Великую отечественную войну часть артиллерии была на конной тяге. Она дошла до Берлина", – выдал российский депутат.

Он добавил, что во времена Второй мировой на собак грузили по две мины "и они бежали туда, где эти мины были необходимы".

"Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз, необходимый для боя… Скорее всего, загружают вьюки на этого осла. Он знает, куда идти", – заявил Соболев

А коллега Соболева по комитету Виктор Заварзин заявил, что ослы могут использоваться на участках боевых действий с труднодоступной местностью.

"Пусть работает, пусть помогают победе и ослы. ... В зоне боевых действий работают и собаки, и кошки – они помогают бороться с мышами в окопах, лошади", – сказал депутат Госдумы.

6 февраля Telegram-канал "Можем объяснить" сообщил, что минобороны РФ начало передавать на фронт "гужевой транспорт" для более оперативного снабжения фронта.

Сразу несколько Z-каналов заявили, что подразделения оккупантов на фронте начали получать ослов для транспортировки боеприпасов и питания.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны зафиксировали, что оккупанты из Крыма перебрасывают силы ПВО в глубь РФ. Причиной стали украинские удары, которые в последнее время все чаще происходят, а также нарастание недовольства россиян неспособностью противодействовать атакам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!