'Это нужно для безопасности США': Салливан объяснил важность бюджетного запроса Байдена на $106 млрд для Украины и Израиля

Запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности самих американцев. Эти две войны стали глобальным переломным моментом.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщила Associated Press. Салливан подчеркнул, что мир будет внимательно следить за тем, какое решение примет Конгресс.

Советник Байдена заявил журналистам, что продолжающееся вторжение России в Украину и нападение ХАМАС на Израиль является "глобальной точкой перелома". Именно поэтому, по словам Салливана, этот бюджетный запрос Байдена имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и безопасности американского народа.

Самая большая статья запроса на дополнительное финансирование – 61,4 миллиарда долларов – предназначена для поддержки Украины.

ВСУ было трудно достичь прогресса в изнурительном контрнаступлении, и Белый дом предупредил, что Россия может получить преимущество, если Соединенные Штаты не поспешат усилить Украину оружием и боеприпасами.

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"Мир внимательно следит за тем, что будет делать Конгресс дальше", – заявил Салливан.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 20 октября, президент США Джо Байден запросил Конгресс на 106 миллиардов долларов для помощи Украины и Израиля. Из них – 61,3 млрд долларов должны быть направлены для помощи ВСУ. С помощью этого запроса Белый дом стремится преодолеть фрагментарный подход Конгресса к финансированию Украины, оказывая Киеву необходимую помощь в течение целого года.

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