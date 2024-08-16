'Это общий вызов': Клименко показал, как Украина помогает покинутым Путиным россиянам из Курщины. Видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о том, как Украина помогает брошенным кремлевским диктатором Владимиром Путиным гражданам России из Курской области. Он подчеркнул, что безопасность украинских граждан является главным приоритетом, а помощь российским гражданским является важным аспектом гуманитарной работы.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Клименко. Сейчас в Сумской области активно идет эвакуация жителей прифронтовых общин, оказывается гуманитарная помощь, усиленно патрулируются населенные пункты, а ГСЧС реагирует на чрезвычайные ситуации.

Совместно с главой Сумской областной военной администрации Владимиром Артюхом Министерство внутренних дел организовало формирование гуманитарной помощи для гражданских лиц на территории Курской области, где проходят боевые действия.

"Украина придерживается обязательств, определенных международным гуманитарным правом. Покинутые Россией граждане - преимущественно пожилые люди, лица с инвалидностью, есть семьи с детьми. Они нуждаются в пище, воде, лекарстве", – отметил Клименко.

В настоящее время уже сформировано около 150 наборов продуктов питания, которые были переданы через военных для гражданских в зоне проведения оборонной операции.

"Жестокость – это кровавый почерк российской армии. Гуманность и четкое соблюдение норм международного права – наши принципы, которые отличают нас от россиян", – подчеркнул глава МВД.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Оставшиеся на Курщине гражданские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью соблюдает.

Как писал OBOZ.UA, командование ДШВ ВСУ показало видео первого часа наступления на Курскую область РФ. На кадрах показаны моменты разминирования, прорыва границы, уничтожение вражеских фортификаций, пленение российских военнослужащих.

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