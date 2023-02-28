"Это очень мощные вещи": Игнат рассказал об усилении украинского ПВО

Защита украинского неба начала усиливаться мощными вещами. Наши Воздушные Силы, в частности, ожидают поставки дополнительных батарей и ракет в NASAMS, ЗРК Patriot и SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат. Он отметил, что указанные системы будут защищать не только объекты критической инфраструктуры, но и всю территорию страны.

"Это очень мощные вещи, вы знаете, как они работают, в частности, на Киевщине, сколько сбивают и ракет, и "шахедов"", – отметил Игнат.

Он добавил, что украинская энергетика сегодня обновляется и модернизируется. Сделать его более современным и устойчивым к вызовам и угрозам.

Напомним, ранее Игнат объяснил, что Россия не нанесла массированного ракетного удара по территории Украины в годовщину начала полномасштабного вторжения 24 февраля, поскольку, вероятно, "не могла себе этого позволить". Оккупанты просто не успели изготовить необходимое количество ракет для массированной атаки, а запасы ракетных вооружений РФ практически исчерпали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский прокомментировал российскую атаку дронами на украинские города, состоявшуюся в ночь на 27 февраля. Президент отметил, что большинство вражеских БПЛА удалось сбить, но есть и попадания, поэтому Украине сейчас нужен авиационный компонент ПВО;

– между тем в Германии стремительно продвигаются тренировки военных ВСУ на зенитно-ракетных комплексах MIM-104 Patriot. Инструкторы поражены тем, что наши воины очень мотивированы и часто имеют опыт, поэтому обучение проходят быстрее, чем ожидалось.

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