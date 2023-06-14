'Это очень сложная задача': в Британии назвали ключевой вызов для ВСУ во время контрнаступления

Ключевым вызовом для ВСУ во время контрнаступления станет эффективность российской авиации на фронте. Хотя в последние месяцы она "бросалась в глаза своим отсутствием", сейчас значительно активизировалась, тогда как Украина не может похвастаться таким преимуществом.

Видео дня

Об этом рассказал британский военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News. По его убеждению, ВВС РФ составляют серьезное препятствие для наступательных действий Украины.

Он пояснил, что западные армии перед началом наземных операций всегда в первую очередь обеспечивали для себя преимуществом в воздухе, однако у нашего государства такой "роскоши" нет. Поэтому Силы обороны пытаются добиться прогресса в рамках досягаемости своей ПВО, что является "очень сложной задачей, связанной с риском", считает Белл.

Также аналитик высказал мнение, что командование РФ пока не слишком беспокоится о ситуации на юге, однако пытается нанести ВСУ как можно больше потерь, чтобы защитить свои основные завоевания на Донбассе и в Крыму.

В то же время, как считает Белл, в пользу Украины работает отсутствие у россиян навыков предоставления непосредственной авиационной поддержки своим сухопутным силам.

"Атаковать противника, пролетая со скоростью одну милю в шесть секунд, не задев своих солдат, находящихся всего в сотне метров от врага, – это очень сложная дисциплина", – пояснил аналитик.

В то же время он отметил, что, несмотря на справедливость упреков Запада из-за того, что Украина до сих пор не оснащена штурмовой авиацией, нашей армии понадобятся годы, чтобы создать военно-воздушные силы, способные противостоять российским.

Напомним: с началом контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российские войска перебросили на аэродром во временно оккупированном Бердянске 20 военных вертолетов. Всего там находится по меньшей мере 27 единиц такой техники РФ, в том числе вертолеты Ка-52, Ми-8 или Ми-24, Ка-29. Их целью является поддержка сухопутных сил РФ и усиление защиты от украинского контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. В течение 13 июня защитники страны совершили определенные территориальные завоевания, в частности, продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута;

– генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал начало контрнаступления ВСУ. Он заявил, что наши защитники постепенно завоевывают позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!