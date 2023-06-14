Оккупанты перебросили на аэродром Бердянска десятки вертолетов: названа причина. Спутниковые фото

С началом контрнаступательной операции ВСУ на Запорожском направлении российские войска перебросили на аэродром во временно оккупированном Бердянске 20 военных вертолетов. Всего там находится по меньшей мере 27 единиц такой техники РФ.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня, которые есть в распоряжении проекта Радио Свобода "Схемы". Отмечается, что журналистам удалось идентифицировать модели вертолетов. Среди них:

– 5 вертолетов Ка-52;

– 9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

– 13 вертолетов Ка-29.

Как говорится в материале, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский пояснил, что назначение большинства бортов – поддержка сухопутных сил РФ и усиление защиты от контрнаступления ВСУ. Также Ми-8 могут использовать для эвакуации, но, вероятнее всего, их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя.

Со своей стороны военный эксперт Михаил Жирохов из спутниковых снимков заключил, что аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный для развертывания частей армейской авиации РФ, базирующихся в оккупированном Крыму. Он пояснил, что такая необходимость оккупантов обусловлена тем, что эффективная поддержка сухопутных войск невозможна при условии удаленного базирования вертолетов.

Между тем, в Генштабе ВСУ 14 июня сообщили, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в результате наступательной операции на Бердянском. За последние трое суток наши бойцы продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и уволили около 3 кв. км территории. Сейчас продолжаются тяжелые бои в районе сел Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка на Бердянском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на фронте ситуация динамичная и с точки зрения обороны, и с точки зрения наступления. Силы обороны проводят различные действия;

– украинские войска во время наступательной операции за прошедшие сутки продвинулись на трех направлениях. Ожесточенные бои продолжаются, враг делает все, чтобы удержать захваченные позиции.

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