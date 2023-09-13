Это окончательное 'прощай': появились спутниковые снимки уничтоженных кораблей РФ в Севастополе. Фото и видео

Ночью в среду, 13 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы. Прилеты пришлись на судоремонтный завод оккупантов, там вспыхнул пожар.

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Последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод видно на спутниковых снимках. Кадры показало издание "Радио Свобода".

Спутниковые снимки демонстрируют сравнение спутниковых снимков сервиса Planet.com, сделанных 12 и 13 сентября.

По предварительным данным, в результате удара ракетами Storm Shadow на территории завода были повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

"Это окончательное "прощай". О возобновлении не может идти и речь. С чем вас всех и поздравляем снова", – пишет Telegram-канал "Monitor".

Напомним, что 13 сентября в Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали по меньшей мере семь. После них над городом поднялся дым.

Во время ночной атаки на временно оккупированный Севастополь был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ. Оба находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, где в результате прилетов вспыхнул мощный пожар.

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что удар по порту во временно оккупированном Севастополе 13 сентября был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP. Об этом может свидетельствовать заявление командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, который выразил благодарность украинским пилотам за "замечательную боевую работу".