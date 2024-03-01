'Это плацдарм': командир батальона ударных БПЛА объяснил, почему оккупанты стремятся захватить Часов Яр. Видео

Россияне концентрируют усилия на возвращении освобожденных Силами обороны позиций в Донецкой области – с последующим прицелом на оккупацию города Часов Яр. Этот населенный пункт является "господствующей высотой", который имеет стратегическое значение.

Захватив Часов Яр, враг сможет вести огонь по Константиновке, Дружковке и Краматорску. Об этом заявил командир батальона ударных БПЛА 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире КИЕВ 24.

Кремль отдал приказ оккупационным войскам утраченные ранее позиции в Донецкой области. Также захватчики готовятся к попыткам оккупировать Часов Яр.

"Перед противником стоит четкая задача вернуть утраченные позиции, которые были деоккупированы Силами обороны Украины. А также сделать подготовительную работу по дальнейшей оккупации города Часов Яр", – сказал Федоренко.

Этот город, подчеркнул он, имеет стратегическое значение.

"Почему стратегически важен Часов Яр? Потому что это господствующая высота. В случае оккупации этого города, пушки противника смогут вести огонь по Константиновке, Дружковке и Краматорску. Соответственно, это плацдарм, который противник сможет использовать для развития ударно-штурмовых действий", – подчеркнул Федоренко.

Напомним, накануне, 29 февраля, российские оккупанты обстреляли Курахово, Часов Яр и Северск на Донетчине.

В результате атаки страны-агрессора погиб один человек, еще трое мирных жителей Донбасса получили ранения.

Также сообщалось, что разведка Британии объяснила, что происходит к западу от Авдеевки. Там, как отметили в МО Британии, Россия пытается нарастить темп операций.