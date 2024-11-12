Это разрушит международную систему: Финляндия отвергает модель 'финляндизации' для Украины

В Финляндии выступили против использования модели "финляндизации", то есть принуждения к нейтралитету, по отношению к Украине в войне с Россией. Там считают, что Киев имеет право самостоятельно выбирать свой политические курс, а принуждение страны к нейтралитету разрушит международный порядок.

Видео дня

Об этом сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в кулуарах ежегодного Парижского форума мира 11 ноября, передает Reuters. Имеется ввиду политика, которая когда-то была навязана Финляндии после войны с СССР в 1940-х годах.

Глава МИД заявила, что принуждение Украины к нейтралитету по финскому сценарию для сохранения ее независимости и прекращения боевых действий не приведет к стойкому миру с Россией.

"Я против этого, да. Давайте смотреть правде в глаза, Украина была нейтральной до того, как на нее напала Россия. Это точно не то, что я навязывала бы Украине. Точно не как первая альтернатива", – сказала Валтонен.

Она усомнилась в том, что России можно будет доверять даже, если она согласится на сделку.

"Я действительно хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или Соединенные Штаты, если на то пошло, начнут вести переговоры через голову Украины. Более крупная держава может не только захватить территорию, но и по сути ослабить суверенитет другой страны", – сказала она.

Находясь под властью царской России более века, Финляндия обрела независимость в 1917 году. Затем она отчаянно отражала советское вторжение в 1939 году и некоторое время поддерживала нацистскую Германию в попытке вернуть утраченные территории. Поскольку война закончилась победой союзников, Финляндия была вынуждена десятилетиями поддерживать уступчивые отношения с РФ и идти по пути нейтралитета, чтобы сохранить независимость – тактика, известная как "финляндизация".

Война России против Украины вынудила Финляндию и соседнюю Швецию отказаться от долговременного нейтралитета и присоединиться к НАТО.

Российский диктатор Путин неоднократно заявлял, что закрепление нейтрального статуса Украины в будущем является одним из его условий для переговоров о завершении войны.

Учитывая перспективу того, что избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее, у некоторых союзников есть опасения, что одним из сценариев может стать навязывание Украине нейтрального статуса.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на помощи Киеву в возвращении территорий. По его словам, приоритетом Вашингтона является "прекращение убийств".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!