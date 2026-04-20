'Это реалистично': Зеленский ответил, в какой срок Украина хочет иметь собственную антибаллистическую систему

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна иметь собственную антибаллистическую систему. Он поставил задачу компаниям создать ее в течение года.

Об этом Зеленский отметил в эфире телемарафона "Единые новости". Глава государства сказал, что уже работает в этом направлении, в частности разговаривал с представителями нескольких ключевых стран.

Что известно

Зеленский отметил, что Украина уже через год должна создать свою антибаллистическую систему. Он добавил, что это очень сложно, в то же время это реалистично. И это позволит на зависеть от ракет до Petriot.

"Я считаю, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы говорим с несколькими государствами. Мы работаем в этом направлении, ставим задачу нашим компаниям — нам надо за год сделать свою антибаллистическую систему [чтобы не зависеть от Patriot]. Это реалистично, это очень сложно, но вопрос в составляющих", — сказал президент.

По его словам, он уже разговаривал об этом с ключевыми странами в Европе.

"Мы еще со всеми не говорили, с ключевыми странами, с которыми я хотел поговорить об этом в Европе, я поговорил", – отметил Зеленский.

На вопрос о том, как Украина планирует защищать небо в ближайшие месяцы, летом, ведь россияне активизируются, как только начнется жара, президент ответил:"Договариваться, покупать, собирать, менять, иногда даже шантажировать" (смеется. – Ред.).

