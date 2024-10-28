"Это решит ряд вопросов": командир батальона ударных БпАК рассказал, что нужно Украине для "слома" ситуации на фронте

Разрешение атаковать военные объекты в глубине России западным оружием помогло бы Силам обороны Украины. Благодаря этому было бы легче приостановить продвижение оккупантов, усилить наши оборонительные позиции и создать предпосылки для контратак.

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Таким мнением поделился командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. В интервью OBOZ.UA он отметил: Украина уже совершила большой скачок в наращивании производства беспилотников как тактического, так и оперативно-тактического уровней применения.

Дронами наши воины достаточно эффективно атакуют противника на территории Российской Федерации.

"И это позволяет на некоторых участках уменьшить интенсивность ведения огня вражеской артиллерией. Потому что объективно нечем стрелять в связи с уничтожением этих складов. Когда наши партнеры разрешат применение высокоточного оружия в глубину РФ, это может стать одним из переломных моментов в этой войне", – считает Федоренко.

Он заявил, что удары высокоточным оружием по РФ решат ряд вопросов. Во-первых, после уничтожения российских складов боеприпасов снизится интенсивность вражеских обстрелов наших позиций и прифронтовых городов.

"Второе – мы сможем уничтожать аэродромы ближнего базирования. Соответственно, равнопропорционально падает соотношение применения КАБов, "стирающих" наши населенные пункты, и возможности вести противником определенную артподготовку за счет авиации.

И третье – места расположения личного состава их пилотов. Людей можно брать много, но пропускная способность подготовить их к ведению боевых действий все равно будет ограничена. Соответственно, противника нужно "сушить" в тыловых частях. И в случае получения этого разрешения будет максимально надежным огневое воздействие", – уверен военный.

Он подчеркнул, что БПЛА Сил обороны способны выполнять задания достаточно эффективно и качественно на разной глубине в оперативном пространстве врага.

"При возможности добавить к ним огневое воздействие высокоточным оружием от наших партнеров – это реально может приостановить продвижение противника, усилить наши оборонительные позиции и создать предпосылки для выбивания противника из ряда важных для нас мест", – подытожил Федоренко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В течение недели 21–27 октября оккупационные войска применили против нашей страны более 1100 управляемых авиационных бомб, свыше 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа.

– Недавно в Белом доме заявили, что позиция США по запрету ВСУ наносить дальнобойные удары по России западным оружием остается неизменной.

– Генсек НАТО Марк Рютте объяснял, что разрешение на использование дальнобойного оружия по целях в России зависит от конкретных государств-союзников. Однако для этого есть все юридические основания, считает он.

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