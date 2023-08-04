'Это серьезная пощечина для путинского режима': в ГУР прокомментировали атаку дронов на Новороссийск

Успешная атака морских дронов на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ) и повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк" – это серьезная оплеуха для режима диктатора Владимира Путина. Особенно эффектно выглядят такие "досадные случаи" на фоне заявлений минобороны РФ о якобы безуспешном контрнаступлении украинских сил.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он предположил, что сегодня мы услышим "обильный вой на болотах" от российских пропагандистов из-за событий в Новороссийске.

"В этом плане все очень хорошо. И для политического руководства рашистского режима это, конечно, серьезная пощечина", – отметил представитель ГУР.

"В плане безопасности, конечно, это большая потеря для флота оккупантов и планирование дальнейших десантных операций. Использование этих судов становится более проблематичным, и это серьезный фактор, который оккупанты будут учитывать", – убежден разведчик.

Напомним, 4 августа в Новороссийске раздались взрывы и звуки стрельбы в районе гавани. Минобороны страны-агрессора заявило, что причиной этому – "атака ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены". Десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск. Затопило один из его отсеков, из-за чего он завалился на бок. В настоящее время судно буксируют к берегу.

Впоследствии стало известно, что операцию в бухте Новороссийска провела Служба безопасности Украины. БПЛА, атаковавший вражеское судно, переносил 450 кг тротила.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне устроили истерику после взрывов 4 августа во временно оккупированной Феодосии (Крым) и Новороссийске (Краснодарский край РФ). Они потребовали ответа, но не только Украине, которая якобы запустила по городам дроны, но и столице Великобритании;

– журналист Юрий Бутусов убежден, что "выдающаяся операция" СБУ в Новороссийске серьезно меняет ситуацию в Черном море. Теперь Украина может атаковать любой российский объект на Черном море.