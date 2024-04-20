'Это сложное политическое решение': эксперт объяснил, почему страны не спешат передавать Украине свои 'Петриоты'

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс проводит консультации с членами военно-политического союза относительно передачи Украине части своих систем противовоздушной обороны Patriot. Однако на самом деле для каждой из стран это сложное политическое решение с точки зрения того, как оно должно быть принято.

Об этом сказал эксперт по Международной безопасности Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью OBOZ.UA. Он объяснил, почему страны-члены НАТО не спешат передавать Украине свои Patriot.

По словам эксперта, не может быть быстрого и однозначного ответа на вопрос, когда НАТО как организация сможет дать Украине системы противовоздушной обороны. В Альянсе скорее всего будет задействован механизм, который уже был испытан между странами-членами НАТО.

Это может быть, по словам Жовтенко, краткосрочная или долгосрочная помощь – они требуют разного времени для осуществления.

"Например, когда Польша получила от Германии на зимний период 23-24 года две батареи Patriot, которые поляки развернули на восточной границе собственного государства, для того, чтобы защитить собственное воздушное пространство. И Германия помогла им, передав во временное использование батареи Patriot, которые потом забрала", – привел пример краткосрочной помощи Жовтенко.

Если говорить о более долгосрочной помощи, то есть пример Словакии, которая в прошлом году передала Украине собственные МИГ-29. Эксперт объяснил, как действует такой механизм.

"Она сделала это фактически оставляя саму себя без военно-воздушных сил. И сделала это, не дождавшись, пока к ней поступят законтрактованные более современные западные истребители. И она это сделала после того, как смогла договориться с соседней Чехией о том, что Чехия будет использовать собственные военно-воздушные силы, собственные боевые самолеты, для того чтобы защищать воздушное пространство Словакии, пока, скажем, Словакия не получит те самолеты уже новые, взамен тех МИГ-29, которые передала Украине", - пояснил эксперт.

По его словам, НАТО будет апеллировать к странам-членам о максимально быстром достижении подобных договоренностей.

"Если какая-нибудь из стран сможет максимально быстро договориться со своим соседом о том, что упущенные возможности собственной обороноспособности, после того, как эта страна передаст Украине несколько Patriot, будут компенсированы возможностями соседа. Если у соседа таких возможностей нет, то тогда страна может апеллировать за помощью к целому Альянсу", – объяснил Жовтенко.

Он привел пример балтийских стран, вообще не имеющих собственных военно-воздушных сил, но благодаря стратегической миссии Air Policing Mission их воздушное пространство защищают совместно истребители Германии, Британии и Бельгии.

"То есть эти три опции, очевидно, будут Йенсом Солкенбергом положены на стол перед всеми союзниками и, соответственно, уже кто из союзников, имея желание передать Украине дополнительные Patriot сможет либо поскорее договориться с соседом, либо договориться о том, чтобы сосед одолжил, так бы мол, ему что-то на замену, или НАТО в целом будет помогать в обеспечении обороноспособности такой страны. Кто из желающих и насколько быстро это может сделать, это уже будет решено, так сказать, в рабочем порядке, потому что Альянс не может максимально контролировать все двусторонние отношения между странами", – объяснил Тарас Жовтенко.

По его словам, вопрос еще и в том, насколько будет много стран НАТО, которые будут готовы принять политическое решение о передаче Украине системе Patriot. Потому что речь идет о передаче тех систем, которые уже готовы к использованию, то есть, скорее всего, этим странам придется их снимать со своего боевого дежурства.

"Мы должны понимать, что каждая из стран, имеющая на боевом дежурстве Patriot, для нее эти системы вписаны в общую стратегию военной безопасности, в стратегию национальной безопасности. И принять решение, чтобы забрать их и передать другой стране, даже временно, на самом деле это достаточно сложное политическое решение с точки зрения его принятия. Потому что это надо согласовывать, мы же говорим о демократии, а не о диктатурах, которые могут делать внутри страны все что угодно. Есть определенные процедуры, и в соответствии с ними должно быть принято политическое решение" , – объяснил эксперт.

Поэтому скорость получения Украиной Patriot, будет зависеть от того, кто нам их будет передавать, и настолько скоро у этой страны будет возможность их компенсировать, отметил Жовтенко.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО работает над обеспечением Украины системами противовоздушной обороны. По его словам, Альянс ведет переговоры с "некоторыми конкретными странами".

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