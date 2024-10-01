'Это стало решающим фактором': Рютте раскритиковал Китай за поддержку российской военной промышленности

Китай не может продолжать подпитывать российскую агрессию против Украины без ущерба своим интересам и репутации. Именно поддержка со стороны Пекина стала решающим фактором, позволяющим Москве продолжать кровопролитную войну в сердце Европы.

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В настоящее время российско-украинская война и ее поддержка со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Иран, превращаются в глобальную угрозу для государств, входящих в Североатлантический альянс, поэтому НАТО вынужден реагировать на эту угрозу. Об этом во время первой пресс-конференции в Брюсселе заявил новоназначенный генсек Альянса Марк Рютте, пишет Укринформ.

"Поддержка Китаем российской военной промышленности стала решающим фактором, позволяющим России вести войну в Украине. Китай не может продолжать подпитывать этот крупнейший конфликт в Европе со времен завершения Второй мировой войны без того, чтобы не нанести вред своим интересам и репутации", – убежден чиновник.

Учитывая, что подпитывать российскую агрессию против Украины помогают, кроме Китая, еще и Северная Корея и Иран, в НАТО не могут позволить себе игнорировать угрозы, приобретающие глобальный характер, считает Рютте.

"Фокус внимания НАТО должен быть сосредоточен на евроатлантической безопасности, чтобы наше население находилось в безопасности. Но угрозы сегодня все больше превращаются в глобальные. Поэтому я буду углублять партнерство со странами, близкими по убеждениям, далекими и близкими, которые разделяют наши ценности", – подчеркнул новый руководитель Альянса.

Отдельно Рютте акцентировал внимание на важности партнерства НАТО с Европейским Союзом. Оно позволяет реализовывать потенциал сотрудничества в очень многих областях, от совместной поддержки Украины до противодействия гибридным угрозам.

В то же время новый генсек Альянса анонсировал намерения расширять партнерство союзников по НАТО со странами Ближнего Востока, Северной Африки и региона Сахель с целью поддержания стабильности в южном соседстве Альянса. Вдобавок ко всему такое партнерство даст свои результаты в борьбе с терроризмом, угроза которого нависает над Европой.

"В конце этого месяца Австралия, Новая Зеландия и Япония впервые будут участвовать во встрече министров обороны НАТО. Я надеюсь приветствовать их и обсудить общие подходы к решению общих вызовов, стоящих перед нами", – подчеркнул Рютте.

Напомним, 1 октября 2024 г. премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО. В должности руководителя Альянса он сменил Йенса Столтенберга, руководившего блоком в течение десятилетия, начиная с 2014 года. До избрания в НАТО Столтенберг был главой правительства Норвегии.

В своем первом выступлении уже в качестве главы НАТО Рютте, который является решительным сторонником Украины и ее борьбы против российской агрессии и неоднократно выражал свою поддержку военной помощи Украине и подталкивал европейские страны к укреплению оборонных возможностей, не обошел вниманием наше государство.

По его словам, Украина будет занимать главенствующее место в списке его приоритетов как нового главы Альянса, ведь убежден политик, задача демократического мира – помочь нашему государству выстоять как суверенной, независимой, демократической нации. Еще один приоритет, по мнению Рютте, – усиление НАТО на фоне текущих вызовов безопасности.