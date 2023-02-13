'Это суверенное решение': в Австрии заявили, что не хотят учить украинских солдат на Leopard 2

В Австрии заявили, что не хотят обучать украинских военнослужащих работе с основным боевым танком Leopard 2. По словам министра обороны Клаудии Таннер, это было "суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов".

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В то же время эксперт по международному праву Ральф Яник объяснил, что нейтралитет Австрии не мешает проводить обучение украинских военных, потому что по этому поводу есть решение Европейского Союза. Об этом сообщает издание Kurier.

Эксперт отметил, что на австрийских танках Leopard 2 уже проходят обучение иностранные солдаты, в частности, из стран НАТО – Венгрии и Чехии. Яник подчеркнул, что австрийский нейтралитет исчезнет, если будет соответствующее решение Совета ЕС.

"Если вы не обучаете украинских солдат, то вы делаете это по политическим мотивам. Мы предпочитаем жить этим остатком нейтралитета, а не проверять пределы, которые закон не видит так узко", – говорит Яник.

Стоит отметить, что ряд других стран Европы, которые соблюдают военный нейтралитет, обучают украинских военных. В частности, Ирландия обучает украинских солдат разминированию. А в это же время в Швейцарии, напротив, в настоящее время ведутся ожесточенные споры о том, следует ли разрешать передачу оружия отечественного производства в Украину. Речь идет и об интересах швейцарской военной промышленности, опасающейся за рынки сбыта.

Напомним, Австрия и Венгрия не будут предоставлять Украине оружие для борьбы с российской агрессией. Страны боятся, что война может распространиться дальше по Европе.

Ранее сообщалось, что экипажи украинских солдат с 6 февраля начали обучаться управлению немецкими танками Leopard 2, предоставленными союзниками в рамках военной помощи. В будущем эти учения дадут эффективные плоды на поле боя с российскими оккупантами.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министерство обороны Австрии не исключает нападения на свои территории. В ведомстве считают реальными риски развития войны в Европе уже в текущем году.

– Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что государство выступает за продолжение контакта с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поможет остановить войну, развязанную Кремлем в Украине. В Вене выразили готовность стать посредником в переговорах с Москвой.

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