"Это титаническая работа": Олещук показал сбивание вражеских Shahed в небе над Украиной, Зеленский поблагодарил силы ПВО

Небо над Украиной в ночь на 29 марта вновь защищали подразделения противовоздушной обороны. Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал видео работы воинов, а президент Владимир Зеленский поблагодарил мобильные огневые группы, которые уничтожают российские дроны-камикадзе Shahed.

На своем канале в Telegram генерал-лейтенант Олещук обнародовал кадры, снятые военными на юге страны. На видео – ликвидация Shahed Херсонской зенитной ракетной бригадой Воздушных сил ВСУ.

Эти воины ночью в пятницу, 29 марта, уничтожили пять российских ударных БПЛА иранской разработки. "Держим небо!" – написал командующий Воздушными силами ВС Украины.

Президент Зеленский в Telegram отметил важные задачи, которые выполняют защитники украинского неба.

"Каждый уничтоженный российский Shahed – всегда спасение людей, защита критической инфраструктуры. Это титаническая работа наших воинов. Я благодарю каждого бойца мобильных огневых групп во всех регионах дежурства. Спасибо за то, что защищаете украинское небо!" – поблагодарил гарант.

Фото: 126-я отдельная бригада территориальной обороны, 108-я отдельная бригада Сил территориальной обороны, 116-я отдельная механизированная бригада, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Национальная гвардия Украины, 110-я отдельная бригада Сил территориальной обороны.

Как писал OBOZ.UA, ночью и утром 29 марта оккупационная армия Российской Федерации совершила новую массированную воздушную атаку по нашей стране. Сначала враг запустил дроны-камикадзе, а потом – несколько видов ракет.

Воздушные силы ВСУ заявили о фиксации 39 вражеских ракет и 60 дронов. Силами ПВО были уничтожены 84 из 99 воздушных целей:

– 17 из 21 ракет Х-101/555;

– 4 из 4 ракет "Искандер-К";

– 5 из 9 ракет "Х-59";

– 0 из 2 ракет "Искандер-М";

– 0 из 3 ракет "Кинжал";

– 58 из 60 БпЛА типа Shahed.

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