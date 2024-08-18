'Это целенаправленный террор': Зеленский призвал мир судить Россию за удары по Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ за свой террор против Украины должна отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой украинских воинов. В течение недели армия России запустила по украинским городам и селам более 40 ракет, 750 КАБов и 200 ударных дронов.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в воскресенье, 18 августа, в официальном Telegram-канале. Также он опубликовал видео последствий недавних российских ударов.

"Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целенаправленный российский террор", – написал президент.

Зеленский добавил, что более 40 ракет разных типов, 750 КАБов и 200 ударных дронов разных типов применили войска России против городов и сел Украины в течение этой недели.

"И за такой террор оккупант должен отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, которые уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач", – заявил глава государства.

Он также поблагодарил "каждого и каждого, кто поддерживает и спасает жизнь": спасателей, медиков, коммунальщиков и волонтеров.

"Благодарю всех, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 августа войска России осуществили атаку "Шахедами", а утром дважды атаковали Киевщину ракетами. Сначала враг запустил баллистику, а потом крылатые ракеты – вражеские цели были сбиты силами украинской ПВО.

Из-за падения обломков сбитых целей в одной из громад Киевщины есть разрушения и повреждения частных домов.

Начиная с ночи силы ПВО уничтожили все восемь БПЛА, две баллистические и три крылатых ракеты.

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