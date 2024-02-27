Это ультиматум: Лавров отреагировал на формулу мира Зеленского. Видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формулу мира президента Украины Владимира Зеленского "ультиматумом". Он попытался высмеять обсуждения этого документа, организованное нашим государством со странами-партнерами, озвучив ряд бессмысленных нарративов.
Украинскую формулу мира чиновник государства-террориста обсудил во время пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом бен Мубараком в Москве. Он отметил, что Украина всеми силами пытается привлечь к обсуждению как можно больше стран.
"Мы сейчас соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а затем передадим ее России. Как вы процитировали господина Зеленского, он сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что это ультиматум", – сказал Лавров.
"Вся его эта Формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом. Пытаются привлечь на разные мероприятия для обсуждения этой бумаги как можно больше стран", – отметил глава МИД РФ.
"Больше всего меня удивляет, как Швейцария вообще попала в эту историю. Я встречался с министром иностранных дел Швейцарии месяц назад в Нью-Йорке, когда мы там принимали участие в заседаниях Совбеза", – отметил Лавров.
Он заверил, что швейцарский чиновник сказал, что достичь каких-либо договоренностей в вопросе Формулы мира без России невозможно.
Напомним, что в официальном Киеве не исключают, что представителей России в будущем могут пригласить на глобальный саммит мира. Если это произойдет, делегация от государства-агрессора может присутствовать на втором таком саммите, когда ныне участвующие в поиске путей к восстановлению мира страны выстроят общий план.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что тогда Россию ознакомят с тем, что она должна сделать, чтобы справедливый мир был восстановлен.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 27 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем, премьером страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Глава государства отметил, что планирует обсудить с ним украинскую формулу мира.
– Зеленский провел в Мюнхене переговоры с премьер-министром Дании Мэтт Фредериксен. Они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины. Среди других тем была реализация Формулы мира.
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