Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формулу мира президента Украины Владимира Зеленского "ультиматумом". Он попытался высмеять обсуждения этого документа, организованное нашим государством со странами-партнерами, озвучив ряд бессмысленных нарративов.

Украинскую формулу мира чиновник государства-террориста обсудил во время пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом бен Мубараком в Москве. Он отметил, что Украина всеми силами пытается привлечь к обсуждению как можно больше стран.

"Мы сейчас соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а затем передадим ее России. Как вы процитировали господина Зеленского, он сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что это ультиматум", – сказал Лавров.

"Вся его эта Формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом. Пытаются привлечь на разные мероприятия для обсуждения этой бумаги как можно больше стран", – отметил глава МИД РФ.

"Больше всего меня удивляет, как Швейцария вообще попала в эту историю. Я встречался с министром иностранных дел Швейцарии месяц назад в Нью-Йорке, когда мы там принимали участие в заседаниях Совбеза", – отметил Лавров.

Он заверил, что швейцарский чиновник сказал, что достичь каких-либо договоренностей в вопросе Формулы мира без России невозможно.

Напомним, что в официальном Киеве не исключают, что представителей России в будущем могут пригласить на глобальный саммит мира. Если это произойдет, делегация от государства-агрессора может присутствовать на втором таком саммите, когда ныне участвующие в поиске путей к восстановлению мира страны выстроят общий план.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что тогда Россию ознакомят с тем, что она должна сделать, чтобы справедливый мир был восстановлен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем, премьером страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Глава государства отметил, что планирует обсудить с ним украинскую формулу мира.

– Зеленский провел в Мюнхене переговоры с премьер-министром Дании Мэтт Фредериксен. Они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины. Среди других тем была реализация Формулы мира.

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