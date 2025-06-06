'Это уже имеет массовый характер': в ОТГ 'Луганск' рассказали о применении врагом мотоциклов на фронте

Российские захватчики все чаще используют мотоциклы на фронте с целью захвата небольших населенных пунктов. В частности, оккупанты проводят штурмовые действия с применением мототехники на Торецком, Северском и Краматорском направлениях.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец. Он добавил, что соответствующие действия со стороны противника приобретают массовый характер.

"На Торецком направлении, где небольшие населенные пункты они (россияне. – Ред.) пытаются штурмовать именно с применением мототехники. Так, за минувшие сутки было два штурмовых действия в направлении населенного пункта Яблоновка с применением сначала трех, а затем пяти мотоциклов. Половину личного состава и мотоциклов было уничтожено, а остальным, пользуясь тем, что это уже было под вечер, удалось убежать на мотоциклах. Это уже имеет массовый характер на всей линии боестолкновения – и на Северском, и на Краматорском направлениях", – сказал Запорожец.

По словам военного, враг также усилил применение артиллерии при попытках штурмовать новые населенные пункты. Например, на Краматорском направлении оккупанты за минувшие сутки 231 раз применили эту составляющую.

"Также активнее враг начал обстреливать и на Торецком направлении. Если среднесуточное количество обстрелов здесь в прошлом месяце было где-то 80-90, то сейчас уже более 100", – рассказал Запорожец.

Он отметил, что такая ситуация возникла из-за того, что враг начал штурмовые действия в новых районах, где ранее не вел активного наступления – в частности, в направлении населенного пункта Яблоновка.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Донецкой области оккупанты пытались атаковать подразделения Сил обороны на мотоциклах. Благодаря слаженным действиям наших бойцов мотоциклы вместе с живой силой врага были уничтожены. В частности, в направлении Комара отражена атака и уничтожено шесть мотоциклов с личным составом.

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