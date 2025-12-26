УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Это вопрос короткого времени": в ВСУ рассказали, как происходит зачистка Купянска от остатков армии РФ

Андрей Колотовкин
War
2 минуты
1,5 т.
'Это вопрос короткого времени': в ВСУ рассказали, как происходит зачистка Купянска от остатков армии РФ

На Купянском направлении российские войска пытаются компенсировать свои провалы вблизи города, но безрезультатно. В самом Купянске продолжается зачистка остатков противника, а ситуация находится под контролем Сил обороны.

Комментарий прозвучал в прямом телеэфире, который транслировали украинские медиа 26 декабря. Слова Виктора Трегубова передал корреспондент Укринформа.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в разговоре с журналистами заявил, что присутствие российских военных в городе является временным. По его словам, эти подразделения не имеют перспективы для удержания позиций.

Заявление в эфире

Представитель УОС Виктор Трегубов подробно описал ситуацию как в самом Купянске, так и на прилегающих участках фронта.

"В самом Купянске происходит зачистка остатков тех россиян, что в свое время туда зашли. В самом Купянске все как раз нормально в этом плане, это вопрос короткого времени", – сказал Трегубов, комментируя ход операции.

По словам представителя УОС, российская армия пытается действовать активнее на подступах к городу. Особое внимание противник сосредотачивает на левом берегу реки Оскол. Именно там фиксируют попытки давления на позиции украинских военных.

В то же время эти действия не дают результата. "Есть давление на Купянском направлении, есть попытки как-то восстановить и компенсировать ту ситуацию, в которую они сами себя загнали вблизи Купянска", – отметил Трегубов. Но, как он добавил, никаких успехов для противника по состоянию на сейчас нет.

Брошенные подразделения

Отдельно Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию с российскими военными, которые остались в Купянске. Он подтвердил, что эти подразделения фактически были брошены собственным командованием. По его словам, это стало следствием просчетов при планировании операции.

"Это вопрос короткого времени": в ВСУ рассказали, как происходит зачистка Купянска от остатков армии РФ

"Она их потеряла просто потому, что она не обеспечила изначально почву для этой операции. Они слишком сильно бежали вперед", – объяснил представитель УОС. Он также отметил, что даже при желании Россия сейчас имеет ограниченные возможности, чтобы изменить ситуацию.

"Это вопрос короткого времени": в ВСУ рассказали, как происходит зачистка Купянска от остатков армии РФ

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Кремлевские военные блогеры признали значительные успехи Украины на Купянском направлении. Более того, пропагандисты раскритиковали российское военное командование за предоставление ложных отчетов с поля боя.

– Видео уничтожения российских захватчиков и их военной техники на Купянском направлении смотрите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!