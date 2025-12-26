'Это вопрос короткого времени': в ВСУ рассказали, как происходит зачистка Купянска от остатков армии РФ

На Купянском направлении российские войска пытаются компенсировать свои провалы вблизи города, но безрезультатно. В самом Купянске продолжается зачистка остатков противника, а ситуация находится под контролем Сил обороны.

Комментарий прозвучал в прямом телеэфире, который транслировали украинские медиа 26 декабря. Слова Виктора Трегубова передал корреспондент Укринформа.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в разговоре с журналистами заявил, что присутствие российских военных в городе является временным. По его словам, эти подразделения не имеют перспективы для удержания позиций.

Заявление в эфире

Представитель УОС Виктор Трегубов подробно описал ситуацию как в самом Купянске, так и на прилегающих участках фронта.

"В самом Купянске происходит зачистка остатков тех россиян, что в свое время туда зашли. В самом Купянске все как раз нормально в этом плане, это вопрос короткого времени", – сказал Трегубов, комментируя ход операции.

По словам представителя УОС, российская армия пытается действовать активнее на подступах к городу. Особое внимание противник сосредотачивает на левом берегу реки Оскол. Именно там фиксируют попытки давления на позиции украинских военных.

В то же время эти действия не дают результата. "Есть давление на Купянском направлении, есть попытки как-то восстановить и компенсировать ту ситуацию, в которую они сами себя загнали вблизи Купянска", – отметил Трегубов. Но, как он добавил, никаких успехов для противника по состоянию на сейчас нет.

Брошенные подразделения

Отдельно Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию с российскими военными, которые остались в Купянске. Он подтвердил, что эти подразделения фактически были брошены собственным командованием. По его словам, это стало следствием просчетов при планировании операции.

"Она их потеряла просто потому, что она не обеспечила изначально почву для этой операции. Они слишком сильно бежали вперед", – объяснил представитель УОС. Он также отметил, что даже при желании Россия сейчас имеет ограниченные возможности, чтобы изменить ситуацию.

