"Это впечатляет": украинский летчик рассказал об обучении на F-16 и указал на его преимущества по сравнению с МиГ-29. Видео

Украинские летчики надеются, что пройдут тренировки на западных истребителях F-16 за шесть-восемь месяцев, потому что все участники группы имеют опыт боевых вылетов и программа подготовки разработана с учетом этого. МиГ-29 по сравнению с F-16 – это самолеты "прошлого тысячелетия".

"Это впечатляет и в этом, я предполагаю, может быть основная сложность. А в целом самолет [F-16] очень комфортный. Очень интересное расположение ручки управления самолетом, интересные ощущения. Кабина – довольно тесная, но очень эргономично отработана", – поделился впечатлениями офицер Воздушных сил ВС Украины, боевой пилот с позывным Moonfish, который учится управлять F-16. Он выступил в эфире Espreso.TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда ведущий Сергей Згурец спросил, можно ли рассчитывать, что за неделю-вторую украинские военные приступят к первым полетам с инструкторами в кабине F-16, а не на тренажерах, защитник украинского неба ответил: "Именно так, об этом можно говорить".

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Moonfish ранее летал на МиГ-29. Первое заметное отличие современного F-16 от советского истребителя – авионика, наличие многофункциональных дисплеев, оборудования для работы с бортовым компьютером.

Згурец спросил, не мешают ли навыки, отработанные до автоматизма на МиГ-29, управлять самолетом западного образца.

"Я не сказал бы, что мешают. Во-первых, старый опыт имеет свойство забываться со временем. Во-вторых, мы с парнями много занимались на доступных тренажерах, комплексах. Приезжая сюда, мы все прекрасно понимаем, чем отличается работа с прицелом, работа с вооружением, как приблизительно вводить данные в бортовой компьютер и так далее", – сообщил пилот.

Moonfish отметил, что нашим летчикам придется пользоваться другими единицами измерения. Однако лично для него это проблемой не является.

В целом воин считает, что небольшие трудности будут, но это не станет непреодолимым препятствием.

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 сентября в Пентагоне заявили, что пилоты ВСУ уже начали первый этап программы по обучению на F-16. Наши воины уже проходят профессиональные курсы английского языка.

– Адаптацию к западным истребителям F-16 защитники украинского неба проходили с помощью авиасимуляторов.

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