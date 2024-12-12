'Это выглядит как зомби-апокалипсис': раненые оккупанты употребляют наркотики и продолжают идти на штурмы, – командир экипажа БПЛА

Солдаты армии РФ, по-видимому, употребляют наркотические средства, которые помогают им держаться даже после ранения. В таком состоянии они идут штурмовать позиции ВСУ и иногда им удается добиться успеха.

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Об этом рассказал в эфире телемарафона командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. Украинский воин назвал это "зомби-апокалипсисом" по-русски.

"Как бы странно ни было, но самый эффективный тактический метод, который они сейчас применяют, наркотик", – говорит военный.

По его словам, они с побратимами стали свидетелями случая, когда военнослужащий РФ был ранен в бок и имел поражение ног, после этого сутки провел на земле и не умер. Затем из дрона его товарищи-захватчики бросили ему какой-то наркотик: тот встал и еще километр смог отойти.

"Как это происходит – для меня это нонсенс. Иногда это выглядит как некий зомби-апокалипсис…" – признался защитник.

В то же время он говорит, что речь идет не о тупом, а достаточно продуманном штурме, в котором эти зомби-россияне умеют воевать, правильно двигаться, четко соблюдают дистанцию, к сожалению, проводят иногда достаточно грамотные атаки.

"Это некий комплекс неадекватности и тупых мясных штурмов, где все равно большинство из них умирает. То есть 90-95% россиян умирают в начале штурмовых действий именно благодаря БпАК, но те 5-10% продолжают штурм, пытаются выбить наших бойцов с позиций и, если у них это получается, занимают их и ждут, пока к ним придет какое-нибудь пополнение" , – прокомментировал командир экипажа БПЛА "Кара небесная".

Как сообщал OBOZ.UA, аудиоперехват разговора военнослужащих ВС РФ показал, что они употребляют алкоголь и наркотики. Один из оккупантов также признался, что дебоширов сразу отправляют на "ноль" в "мясные" штурмы.

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