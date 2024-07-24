'Это защита Польши, а не только Украины': Дещица объяснил, почему Варшаве было бы выгодно сбивать российские ракеты. Видео

В Польше рассматривают возможность сбивать своей ПВО российские ракеты, что летят на запад Украины. Но для принятия такого решения необходима поддержка всех членов альянса и ныне единства в этом вопросе, к сожалению, нет.

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В частности, для Польши это стало бы очень хорошим решением для защиты своих территорий, поскольку российские ракеты ранее залетали на территорию Польши. Такое мнение в эфире программы OBOZ.TALK высказал украинский дипломат Андрей Дещица, который с 2014 по 2022 год занимавший должность посла Украины в Польше.

В польском Редзиково ввели в эксплуатацию и подготовили к обороне Североатлантического союза американский объект противоракетной обороны. Этот объект является частью большего противоракетного щита НАТО и предназначен для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете. Эта военная база могла использоваться для противовоздушной охраны украинского неба. Однако пока соответствующие решения ни сама Польша, ни Североатлантический альянс еще не приняли.

"Я совсем не исключаю, что собственно эта военная база в Редзиково, которая была американской военной базой, а теперь будет использоваться для нужд Альянса, могла бы стать также и соответствующим механизмом, который использовался для противовоздушной охраны украинского неба. Но пока мы только говорим и договариваемся, но решений ни Польша, ни Североатлантический альянс пока не приняли. Я думаю, что они нуждаются в времени и рано или поздно, все же, это решение будет принято", – заявил дипломат.

По его словам, чтобы партнеры поддержали это решение, необходимо больше времени и нужно настойчиво их убеждать, чтобы прийти к решению, которое удовлетворило бы обе стороны.

"Как мне кажется, это, прежде всего, очень хорошая защита Польши от российской агрессии. И этим можно показать России, что НАТО в целом, и Польша в частности, достаточно серьезно настроены на отпор российским провокациям и возможным атакам", – сказал Дещица.

Дипломат считает, что это не означало бы втягивание НАТО в конфликт, поскольку российские ракеты будут сбиваться на территории Украины. К тому же, российские ракеты представляют реальную угрозу для Польши, поскольку они уже неоднократно залетали на территорию страны и тогда их не сбивали.

Ранее сообщалось, что страны-члены Североатлантического альянса могут обсудить на саммите НАТО, который начнется в Вашингтоне 9 июня, вопрос сбивания Польшей российских ракет над Украиной. Это произойдет, если соответствующую тему поднимет глава польского правительства Дональд Туск.

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