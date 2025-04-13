"Это знак": в Сумах среди руин остался невредимый флаг Украины. Фото и видео

В Сумах, где утром 13 апреля Россия запустила две баллистические ракеты, среди обломков и уничтоженных построек остался невредимым флаг Украины. Это стало настоящим символом стойкости и несокрушимости украинского народа.

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Фотографии и видео уцелевшего флага показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, тронув сердца многих. Спасатели отметили этот момент, ведь, несмотря на разрушения и потери, дух украинцев не сломать.

Атака по центру Сум унесла жизни по меньшей мере 34 мирных жителей, среди которых были дети, еще 117 получили ранения. Но даже в такие темные времена украинцы можно найти свет, в частности, в вещах, которые говорят больше, чем слова.

"В Сумах российская атака унесла жизни невинных людей… но среди руин остался невредимый флаг Украины. Это знак. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы — несокрушимые. Мы победим!" – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, около 10:13 воскресенья, 13 апреля, в Воздушных силах объявили об угрозе баллистики из российского города Курск, а уже через две минуты две российские баллистические ракеты прилетели в центр города. Одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

На российскую террористическую атаку отреагировали мировые политики, отметившие, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Кроме того, они выступили за усиление противовоздушной обороны Украины для спасения жизни.

В результате вражеской атаки погибли артистка театра Елена Когут, которая была настоящим профессионалом своего дела, и супруги Мартыненко с сыном, который учился в шестом классе.

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