Эвакуировали почти 6 тысяч человек: Синегубов рассказал о ситуации на севере Харьковщины. Видео

На севере Харьковской области продолжается эвакуация местного населения на фоне наступления оккупационных войск России. В течении воскресенья, 12, мая с Волчанского направления эвакуировали 1600 человек. Враг продолжает обстреливать позиции ВСУ и пограничные населенные пункты.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в обращении к жителям региона, опубликованном в Telegram. Всего, по его словам, за три дня из Волчанского направления было эвакуировано 5,5 тысяч человек.

На видео Синегубов стоял вместе начальником Чугуевской районной военной администрации Сергеем Лободенко, начальником Волчанской городской военной администрации Тамазом Гамбарашвили, главой благотворительной организации "Координационный гуманитарный центр" Евгением Колядой.

"Враг обстреливает наши позиции, наши пограничные населенные пункты. Наши воины свои позиции держат. Трудно. Однако продолжаем работать слаженно в команде, продолжаем верить в наши ВСУ", – сказал Синегубов.

Глава ОВА призвал жителей Волчанска и приграничных сел не пренебрегать безопасностью и эвакуироваться в безопасные регионы страны. По его словам, каждый, кто выезжает, получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического.

Несмотря на планы врага, как заявил Синегубов, все объединены и работают на победу – органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Он заверил, что власти региона круглосуточно находятся на связи с военным командованием.

Напомним, что обстрелы российскими войсками Волчанска и ряда других территорий на севере Харьковской области резко усилились 10 мая. В тот же день оккупанты начали наступление, пытаясь закрепиться в приграничных населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 18:00 12 мая все улицы Волчанска на Харьковщине под контролем Сил обороны Украины. Однако город находится под постоянным массированным обстрелом россиян.

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