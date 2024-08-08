F-16 будут сбивать воздушные цели: эксперт назвал область применения первых образцов истребителей

Прибывшие в Украину первые истребители F-16 оснащены ракетами дальностью 70 километров. Они могут применяться для сбития крылатых ракет, "Шахедов", вражеских самолетов и других воздушных целей.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "При этом я предполагаю, что та информация, которая была обнародована для широкой общественности, могла преследовать несколько целей. Одна из них – не помогать противнику уже на этом этапе понять, к чему готовиться", – заметил он.

По словам эксперта, если проанализировать сообщения официальных источников, можно предположить, что "эти самолеты оснащены средствами воздушного поражения, ракетами "воздух-воздух" малой дальности с разными головками наведения – радиолокационными, инфракрасными – и системами, повышающими безопасность самого самолета и экипажа от сбития вражескими ракетами".

Мельник предположил, что из соображений безопасности публично озвучивается не вся информация относительно F-16 и задач, которые они должны выполнять.

Однако эксперт подчеркнул, что даже эти первые самолеты помогут Украине устоять в ситуации дисбаланса между авиационными возможностями Сил обороны и армии страны-оккупанта России.

Читайте полную версию интервью: "Когда наши F-16 смогут работать в оккупированном Крыму и по территории России. Интервью с военным экспертом Мельником".

Как писал OBOZ.UA, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что Воздушные силы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и другими передовыми технологиями.

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