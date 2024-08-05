Украина получила современную модификацию: в оборонном комитете ВР рассказали подробности поставок F-16

Поставка первой партии самолетов F-16 в Украину является важным шагом, поскольку воздушные силы получили современную модификацию. Пополнить наш авиапарк современными боевыми машинами удалось благодаря огромным усилиям Президента Владимира Зеленского, дипломатической команды и парламента.

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Об этом сообщил Егор Чернев, народный депутат и заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО. По его словам, ожидаются поставки от стран коалиции – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

"Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в том числе США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки окупантов ракетами, дронами и самолетами. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других партнеров", – отметил политик.

Он также подчеркнул, что среди союзников Украины существует единодушие в поиске новых возможностей для увеличения боевого авиапарка и усиления обороноспособности страны.

Чернев рассказал, что ПС получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и другими передовыми технологиями. Также рассматриваются варианты получения дальнобойного оружия, производимого в Европе и США.

"Процесс продолжается и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине", – сказал народный депутат.

Кроме того, важна также подготовка украинских пилотов для F-16 и технического персонала для их обслуживания.

"В настоящее время в мире не так много баз для этого, поэтому мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество наших специалистов", – подытожил парламентарий.

Напомним, 4 августа Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

Также президент заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных истребителей F-16 от западных партнеров. Того количества, которое уже есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, находящиеся на вооружении Украины многоцелевые истребители F-16 оснащены PIDS и ECIPS – новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

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