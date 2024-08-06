'F-16 изменят войну колоссально': командир подразделения ПВО рассказал о возможном применении американских самолетов на фронте

Получение Силами обороны современных американских истребителей F-16 может колоссально изменить ситуацию на поле боя в Украине. Эти самолеты смогут сбивать цели российских оккупационных войск на очень большом расстоянии.

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Такое мнение высказал командир подразделения противовоздушной обороны 59 ОМПБр, работающего на Покровском направлении Донецкой области в новом выпуске проекта "Український свідок". Он отметил, что вместе с F-16 Украина должна получить и новые образцы систем ПВО.

"F-16 изменят ситуацию на фронте колоссально. У них очень большая дальность. Они могут сбивать цели на очень большом расстоянии, делать пуски. Более того, с получением F-16 мы также получим новые образцы ПВО, с которыми мы будем работать в связке", – сказал он.

Ситуация на фронте, прежде всего, зависит от пехоты, однако пехотным бригадам очень нужна поддержка артиллерии, а также защита неба. Если небо не будет защищено от атак российских оккупантов, пехота и артиллерия будут уязвимы, сказал командир.

Со своей стороны боец с позывным "Акула" добавил, что подразделению очень нужна современная техника. К примеру, больше единиц американских самоходных зенитно-ракетных комплексов Avenger. Эти ЗРК уже находятся на вооружении Сил обороны, но их нужно больше.

Он также рассказал, что бойцы подразделения ПВО 59 ОМПБр на Покровском направлении сбивают вражеские беспилотники, обычно это "Орланы" или "Supercam".

"Авиация до наших позиций не долетает. Цели поражаем успешно, но хотелось бы иметь более новую технику. Например, Avenger. Эти ЗРК есть на вооружении у Украины, однако их количество по понятным причинам засекречено", – отметил военный.

Напомним, что 4 августа президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

Также он заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных F-16 от западных партнеров. Того количества, которое уже есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

По данным СМИ, F-16, которые уже находятся на вооружении Украины, оснащены PIDS и ECIPS – новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп Егор Чернев сказал, что поставка первой партии F-16 в Украину является важным шагом, поскольку Воздушные силы получили современную модификацию. Пополнить наш авиапарк современными истребителями удалось благодаря огромным усилиям президента, дипломатической команды и парламента.

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