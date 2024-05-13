'F-16 не принесут победу': Грант назвал условия успешного контрнаступления ВСУ в 2025 году

Дл того, чтобы провести успешное контрнаступление Силам обороны Украины нужно иметь "избыток ресурсов" – техники, как и личного состава, должно быть больше, чем у противника. Истребители F-16 будут эффективны на поле боя, однако они не принесут победу – Киеву стоит мобилизировать в армию больше людей и хорошо их подготовить.

Такое мнение высказал полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью "Еспресо". Он отметил, что в России уже озвучили свои угрозы в случае поставки Украине истребителей F-16, даже снова пригрозили ядерным оружием.

Однако, как уверен эксперт, ядерное оружие страна-агрессор использовать не будет. Как считает Грант, оккупанты боятся F-16 в украинском небе, хотя они "безусловно важны, но не настолько, как того все ожидают".

Что касается контрнаступления ВСУ, то в этом вопросе нужно быть очень острожными, считает военный, ведь чтобы провести эффективное контрнаступление, необходим избыток ресурсов.

"Это означает, что у вас должно быть больше ресурсов, чем у противника, и что у вас должны быть подготовленные люди. А мы до сих пор не дошли до того, чтобы сказать, что украинские бойцы прошли надлежащую для контратаки подготовку", – подчеркнул Грант.

В этом контексте он отметил, что чтобы иметь достаточно людей для контрнаступления в 2025 году, "нужно мобилизовать и набирать их уже сейчас".

"Итак, чтобы иметь достаточно людей для контрнаступления в 2025 году, мы должны мобилизовать и набирать их уже сейчас. Но почти все мобилизованные идут прямо на передовую, потому что линия фронта тонкая. Поэтому, если мы хотим совершить контрнаступление, речь должна идти об очень отличном положении дел от того, какое мы имеем сейчас", – добавил Грант.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что ВСУ будут стремиться провести новое контрнаступление на фронте, вероятно, в 2025 году. К тому времени страна будет "держать оборону" благодаря военной помощи от США.

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