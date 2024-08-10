F-16 в Украине: в Генштабе показали, как датские инструкторы обучали украинских пилотов. Видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как наши пилоты проходили обучение на западных истребителях F-16. События происходили в Дании.

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На обнародованных Генштабом кадрах видно, что кроме пилотов датские инструкторы обучали техников и наземный персонал обслуживать истребители. Там выразили благодарность западным партнерам, в частности, НАТО и Дании, за помощь в освоении западных истребителей.

"В Украину прибыли F-16. Посмотрите на то, как датские инструкторы учат украинских пилотов, техников и наземный персонал управлять истребителями и обслуживать их", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, первые прибывшие в Украину истребители F-16 оснащены ракетами дальностью 70 километров. Они могут применяться для сбивания крылатых ракет, "Шахедов", вражеских самолетов и других воздушных целей, рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что воздушные силы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и другими передовыми технологиями.

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