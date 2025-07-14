Фактическая копия, но: эксперт объяснил, чем отличаются собранные в России 'Герани' от иранских 'Шахедов'

Несмотря на внешнее сходство и общее происхождение, российские дроны "Герань", которыми Кремль атакует украинские города, не являются полной копией иранских "Шахедов". У них есть ключевые технические отличия.

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Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. На первый взгляд, "Герань-2" – это просто локализованный вариант "Shahed-136". Но, как объясняет Романенко, отличия – в деталях.

По его словам, иранские "Шахеды" создают из углепластика и оклеивают стекловолокном, иногда используют сотовые панели в качестве наполнителя. Российские "Герани" же собраны из других, более дешевых материалов, и с менее качественной электроникой, которая, вероятно, частично импортирована или адаптирована под российское производство.

Впрочем, конструктивно – по формам, аэродинамически – между Геранями и шахедами нет никакой разницы.

"По двигателю – тот же китайский двигатель Mado-550, 50 лошадиных сил. Материалы, которые использованы, и электроника – вот это разница", – сказал Романенко.

Романенко также обращает внимание на географию производства. Сейчас основные "Герани" изготавливают в Елабуге (Татарстан), но есть еще одна серия – так называемые "Гарпии", которые сходят с конвейера в Ижевске.

"Внешне отличить трудно, [только] по цвету и идентификации. Ижевские имеют идентификацию с первой буквой К. А так – почти одинаковые. Немножечко выше технологическая культура у ижевских беспилотников. Примерно такая разница", – объяснил специалист.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали, как работает зенитный артиллерийский комплекс Skynex, предоставленный Германией. Во время отражения российских дроновых атак система метко сбивает "Шахеды", демонстрируя безупречный результат.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью силы ПВО Украины сбили 319 "Шахедов", а также 25 крылатых ракет. Всего агрессор применил 623 средства воздушного нападения, что стало одной из самых массовых атак за время полномасштабного вторжения.

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