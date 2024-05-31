Фактически Крынок на Херсонщине уже нет, – Плетенчук

Поселок Крынки на левобережье Днепра (Херсонская область) практически перестал существовать как населенный пункт. Однако воины морской пехоты Вооруженных сил Украины продолжают удерживать там позиции.

Об этом в эфире Freedom в пятницу, 31 мая, сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, за прошедшие сутки оккупационные российские войска совершили 14 безуспешных штурмов в районе Крынок.

"Украинские морпехи держатся на позициях. Хотя на самом деле это адская работа – там фактически нет населенного пункта, который назывался Крынки. И закрепиться там действительно трудно, потому что по факту укрытия уже нет. То есть, исключительно, на характере, на опыте и, соответственно, на взаимодействии держатся украинские морпехи, но они свои задачи выполняют", – подчеркнул Плетенчук.

По его словам, всего в зоне ответственности Сил обороны юга враг совершил 23 штурма: кроме Крынок, еще 9 было на Ореховском направлении – в районе Старомайорского, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Также Плетенчук заявил, что была одна попытка высадиться на остров Нестрига. Таким образом, оккупанты хотят улучшить свое тактическое положение.

"Поэтому еще это позволяет приблизиться к нашим позициям, к населенным пунктам на правобережье. Соответственно, оттуда легче вести минометный огонь, или управлять FPV-дронами – увеличить их радиус действия. Поэтому это им интересно, но таких попыток немного", – рассказал спикер.

В апреле фотографы Константин и Влада Либеровы показали видео из разрушенных Крынок:

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля силам обороны Украины удалось отбить у врага остров Нестрига на Херсонщине. Он расположен на реке Днепр юго-западнее Херсона, между населенными пунктами Велетенское и временно оккупированной Старой Збурьевкой.

6 мая российские оккупационные войска снова пытались захватить остров Нестрига. Однако украинские защитники не дали им этого сделать. Еще одну попытку оккупанты предприняли 30 мая.

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