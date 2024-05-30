Оккупанты после паузы пошли на штурм острова Нестрига: Плетенчук рассказал о ситуации

После некоторой паузы русские захватчики снова начали штурмовать остров Нестрига, расположенный на Днепре юго-западнее Херсона. Над ним Силы обороны установили контроль месяц назад – 28 апреля этого года.

Об этом пресс-секретарь сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона в четверг, 30 мая. Он отметил, что всего на Левобережье в этот день было 7 попыток штурмов, в том числе и на остров Нестрига.

"Имеем 19 попыток штурмов, что достаточно много. Из них 12 - на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего - в районе Старомайорского. Также на Левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 - на Крынки", – рассказал спикер о ситуации на южном направлении.

По словам Плетенчука, обострение на линии боевого столкновения связано с тем, что идет подготовка к Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. И Россия, таким образом, пытается повлиять на политическую ситуацию.

"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это в первую очередь с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. И это для россиян традиционный способ влиять в геополитике", - сказал Плетенчук.

Напомним, ранее Дмитрий Плетенчук объяснял значение острова Нестрига. По словам спикера, контроль над островом крайне важен, ведь теперь враг не сможет приближаться к позициям украинских защитников на этом участке фронта. Российские оккупанты часто используют подобные локации, поэтому возврат контроля над островом важен и для качества контрдиверсионных мер.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля силам обороны Украины удалось отбить у врага остров Нестрига в Херсонской области. Он расположен на реке Днепр юго-западнее Херсона, между населенными пунктами Огромное и временно оккупированной Старой Збурьевкой.

6 мая российские оккупационные войска снова пытались захватить остров Нестрига. Однако украинские защитники не дали им этого сделать.

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