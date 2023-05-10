Фейки о ликвидации командиров ВСУ: Маляр назвала настоящую цель российских "вбросов"

Страна-агрессор Россия в течение недели запустила три фейка о якобы ликвидации командующих Сил обороны Украины. Таким образом оккупанты пытаются снизить боевой дух украинцев и повысить боевой дух собственных войск.

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Об этом 10 мая заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На своем канале в Telegram она написала, что российское инфополе активно распространяет "вбросы".

"Все живы", – опровергла представительница МО "победные" сообщения российской пропаганды.

Она отметила, что обычно такие фейки врага преследуют несколько целей:

– психологическое влияние на самого человека;

– деморализация украинских войск;

– краткосрочный хайп на теме для поднятие духа российского войска.

"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", – добавила Маляр.

Как писал OBOZREVATEL, 2 мая одиозный российский бизнесмен и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин выдал "сенсацию" о якобы расстреле бронированного автомобиля, где находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра. Эта информация не соответствует действительности.

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